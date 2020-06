The Dark Pictures Anthology Little Hope rimandato ad autunno

Bandai Namco e lo studio Supermassive Games hanno appena annunciato che The Dark Pictures Anthology Little Hope è stato rimandato al periodo autunnale. Ricordiamo che sarebbe dovuto uscire quest’estate e che sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC. Approfittiamo inoltre per ricordarvi di rimanere con noi per il reveal di Playstation 5 sul nostro canale Twitch, questa sera alle ore 22,00.

Ciao a tutti, sono Pete Samuels, CEO della Supermassive e produttore esecutivo per The Dark Pictures Anthology. Spero stiate tutti bene ed al sicuro. La nostra industria e il mondo intero, hanno dovuto affrontare una situazione senza precedenti negli ultimi mesi. Sin dalla crisi del COVID – 19 a Marzo, Supermassive Games ha continuato ad operare da casa con il nostro fortissimo team di 200 persone. La nostra priorità è stata la sicurezza del team. Ora è da un pò che lavoriamo da casa stando al sicuro, con l’intera squadra impegnata nel portare i migliori giochi possibili. Con quello in mente, devo purtroppo farvi il doveroso e sfortunato annuncio che Little Hope sarà rimandato oltre l’estate, puntando all’autunno 2020. La nostra priorità è stata quella di tenere al sicuro le persone e ciò ha incluso attori e tecnici sui quali contiamo tantissimo per il loro talento, altre forze di lavoro esterne al nostro business che aiutano a creare i giochi che sviluppiamo e tutta la gente di talento che lavora all’interno del nostro studio. Continueremo a seguire le regole del governo e dell’industria, riprendendo qualunque elemento dello sviluppo solo quando tali leggi ci diranno che sarà sicuro farlo. State al sicuro.