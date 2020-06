Evento PlayStation 5: ecco il recap di quanto mostrato

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso della prima presentazione di PlayStation 5 e dei giochi di prossima generazione. Dopo essere stata rimandata a causa delle proteste in corso, finalmente abbiamo avuto un assaggio di ciò che ci aspetta con l’ultima console di casa Sony. I titoli presentati sono stati tantissimi con una presentazione durata più di un’ora, ve ne diamo qui un piccolo assaggio:

Il primo titolo mostrato è stato GTA 5 mostrando che può dare il meglio di sé con la nuova tecnologia della PlayStation 5.

Il titolo successivo è stato Spider-Man Miles Morales, sviluppato dalla Insomniac Games. Nel trailer non è stato mostrato molto altro se non il protagonista che si toglie l’iconica maschera.

Gran Turismo 7 è invece stato presentato da Marcus Smith della Ratchet Clank, parlando delle bellezza del gioco e delle enormi possibilità che avrà con la nuova PlayStation 5.

In seguito è stato mostrato Project Athia, una nuova avventura della Square Enix che, dal trailer, sembra ricordare molto da vicino la saga iconica della casa, Final Fantasy.

Il titolo successivo è Stray, un misterioso indie dalle tinte accese ma che sembra avrà un tema profondo.

Un piccolo intermezzo ha mostrato il nuovo controller, con sensore di movimento e microfono integrato.

Successivamente è stato presentato Sackboy A big Adventure, un altro titolo indie dalle tinte sgargianti e divertenti, sviluppato dalla Sumo Digital.

Destruction Allstar è il nuovo gioco della Lucid Games, un titolo che sembrerebbe seguire il filone Fortnite sotto moltissimi aspetti.

Kena Bridge of Spirits è stato presentato come un gioco di crescita e redenzione, un nuovo action adventure dalle tinte fiabesche. Una giovane eroina alle prese con la scoperta della sua magia e delle sue potenzialità cercherà di salvare il suo mondo da una temibile minaccia.

In seguito è stato mostrato Goodbye Volcano High, un altro titolo indie che vuole mostrare le difficoltà della vita liceale in un mondo di mostri.

Oddworld Soulstorm è l’ultimo arrivato nella serie Oddworld. “Dopo il disastro dei mattatoi, Mullock viene ritrovato in fin di vita e cercando di presidiare fra i glukkon del cartello Magog, allerterà tutti riguardo alla pericolosità della rivoluzione dei mudokon e di Abe, entrambe cause della chiusura della fabbrica. Tuttavia non verrà creduto dagli altri glukkon, poiché penseranno che quella sua è una strategia per ricavare i soldi dall’assicurazione dei danni e di trarne profitto. Sarà grazie a questo che Abe e i suoi 300 mudokon riusciranno a farsi strada nella loro impresa: distruggere il cartello Magog e scoprire il segreto della bibita Soulstorm.”

GhostWire Tokio è un gioco sviluppato da Tango Gameworks, e pubblicato da Bethesda Softworks. È stato annunciato all’E3 2019 ed è ambientato a Tokyo. Non è un gioco di sopravvivenza rigoroso, ma incoraggerà il giocatore a risolvere le cospirazioni ed esplorare tutti i suoi ambienti.

Jett The Far Shore è invece un’avventura narrativa di ambientazione fantascientifica della Superbrothers. Non è stato rivelato molto nel trailer ma vi aggiorneremo sicuramente in futuro.

Godfall è invece un fantasy in terza persona della Square Enix, basato sul combattimento corpo a corpo, in arrivo alla fine del 2020.

Poi è stato presentato Solar Ash, un nuovo titolo della Heart Machine che era stato mostrato per la prima volta a marzo 2019 e sembra ambientato nello stesso mondo di Hyper Light Drifter.

Finalmente è la volta di un titolone, Hitman III, che uscirà nel 2021, e che già dal trailer mostra tutta la sua bellezza con la potenza della console next-gen.

Poi è la volta di Astro’s Playroom, un divertente gioco in cui un adorabile robottino esce da un controller Playstation per poi avventurarsi un un coloratissimo mondo.

Little Davil Inside è invece un action adventure con protagonista un uomo in un deserto pieno di mostri giganti e spade luminose.

Non poteva mancare NBA 2K21, titolo della 2K che uscirà alla fine dell’anno.

Poi è stata la volta di Bugsnux, un titolo divertente che porta alla vita piante e animali.

Il titolo successivo è stato un remake di Demon’s Souls, titolo della Bluepoint Games e Japan Studio sicuramente molto apprezzato dai fan. Il capitolo originale uscì per PlayStation 3 nel 2009, dando il via a un sottogenere che da lì a poco si sarebbe diffusa a macchia d’olio con il nome di soulslike.

Arcane Lyon ha lanciato un nuovo titolo, Death Loop, uno sparatutto che ricorda decisamente i film di Tarantino e che speriamo abbia una narrazione altrettanto intensa.

Proprio in questi giorni parlavamo dei recenti rumor a riguardo di un Resident Evil 8. Ebbene sì, nella conferenza di Sony abbiamo avuto la possibilità di dare una prima occhiata al nuovo titolo di Capcom, ora noto ufficialmente come Resident Evil 8 Village.

Il penultimo titolo mostrato è stato un altro della Capcom, Pragmata, un nuovo sci-fi in arrivo nel 2022.

L’ultimo invece è stato un action adventure dal titolo Horzion 2 Forbidden West. “Horizon 2 Forbidden West continua la storia di Aloy mentre si trasferisce a ovest in un’America lontana per sfidare una frontiera maestosa, ma pericolosa, dove si troverà costretta ad affrontare macchine maestose e nuove misteriose minacce”

Il gran finale è stato la presentazione della PlayStation 5, con un design futuristico e nuove potenzialità. Potete trovare qui tutte le informazioni al riguardo.