Continua ad andare avanti l’evento dedicato ai titoli per PlayStation 5. Ora è il turno di un’icona Sony, quel Sackboy di Little Big Planet che originariamente comparve nel 2008 su PS3. Stavolta arriverà in esclusiva su PlayStation 5 con il titolo di Sackboy A Big Adventure, che verrà sviluppato da Sumo Digital.