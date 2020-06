Come avevamo già avuto modo di vedere, i rumor e le discussioni si sono rivelate veritiere: Gran Turismo 7 sbarcherà ufficialmente su PlayStation 5.

Il nuovo capitolo della serie, realizzato sempre dallo storico team di Polyphony Digital, ci farà mettere le mani su svariate volanti. Non sono state mostrate altre informazioni, se non alcuni momenti di gameplay, per cui non ci resta che attendere altre novità da Sony e Polyphony Digital.