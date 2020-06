Annapurna Interactive, casa editrice già nota per aver pubblicato titoli quali What Remains of Edith Finch e Journey, ha annunciato un nuovo videogioco in arrivo su PlayStation 5. Il titolo, ora noto come Stray, è ambientato in un mondo sci-fi dalle tinte pittoresche.

In attesa di altre informazioni vi lasciamo al trailer, ricordandovi che il titolo arriverà nel corso del 2021 su PlayStation 5.