Demon’s Souls: annunciato il remake in esclusiva su PlayStation 5

Durante l’evento di Sony dedicato a PlayStation 5, Bluepoint Games e Japan Studio hanno annunciato in via ufficiale il remake di Demon’s Souls, che arriverà in esclusiva su PlayStation 5 PlayStation 5 viene rivelato un titolo attesissimo dai giocatori. Si tratta del remake di Demon’s Souls, in sviluppo da parte di PlayStation Studios.

Il capitolo originale uscì per PlayStation 3 nel 2009, dando il via a un sottogenere che da lì a poco si sarebbe diffusa a macchia d’olio con il nome di soulslike. Vi lasciamo al trailer cinematico, ricordandovi che il remake arriverà in esclusiva su PlayStation 5.