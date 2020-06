Durante l’evento di PlayStation 5 è stato annunciato un titolo sicuramente atteso. Si tratta di Hitman 3, che uscirà a gennaio 2021 su PlayStation 5 e PlayStation 4.

Insieme al trailer cinematico – che potrete vedere qui sotto – è stata svelata una breve descrizione sul titolo: “Hitman 3 è la drammatica conclusione della trilogia di World of Assassination. L’Agente 47 è tornato come uno spietato professionista per i contratti più importanti di tutta la sua carriera. La morte attende.”