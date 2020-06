Resident Evil 8 Village annunciato per PlayStation 5, Xbox Series X e PC

Proprio in questi giorni parlavamo dei recenti rumor a riguardo di un Resident Evil 8. Ebbene sì, nella conferenza di Sony abbiamo avuto la possibilità di dare una prima occhiata al nuovo titolo di Capcom, ora noto ufficialmente come Resident Evil 8 Village.

Possiamo sicuramente confermare moltissimi di quei rumor. Resident Evil 8 Village si presenta in prima persona, proprio come il suo predecessore, mantenendo i vecchi personaggi e portandone di nuovi. Il titolo targato Capcom è atteso nel 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti!