A seguito di svariati annunci, esclusivi e non, Capcom ha preso parte all’evento di Sony per annunciare una nuova IP dalle tante sci-fi: Pragmata, in arrivo nel 2022 su PlayStation 5.

Il trailer ci proietta in un’ambientazione post apocalittica, distrutta da quella che si presume essere una ostile razza aliena. Sulle immagini finali, i due protagonisti osservano il nostro pianeta dalla Luna. In attesa di altre informazioni, vi lasciamo al trailer d’annuncio ufficiale.