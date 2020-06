PlayStation 5: Sony mostra il design della nuova console

Per finire in bellezza, Sony ha finalmente svelato il design della nuova Playstation 5: dopo una sequela impressionante di titoli, fra i quali abbiamo annoverato dei grandissimi ritorni come gli annunciatissimi Resident Evil 8 Village, Gran Turismo 7 e tantissimi altri, la console della nuova generazione ci è letteralmente comparsa davanti agli occhi.

La console del futuro non poteva che avere un design futuristico: con delle linee che sembrano ricordare le più moderne automobili. Non più inoltre il nero, di cui si sono vestite (quasi) tutte le sue precedenti versioni, ma un bianco che ha squarciato lo schermo e che ha fin da subito diviso i videogiocatori in diretta.

Oltre alla console ci viene introdotta anche la versione Digital Edition, con la quale però non sembrano esserci particolari differenze. Di un bianco angelico anche tutti gli accessori annessi; dal controller (di cui eravamo già a conoscenza) alle cuffie.

Insomma, un design che dà sicuramente un taglio netto anche col recente passato di PlayStation: non ci resta che attendere la fine dell’anno per vedere se le promesse sulle prestazioni della nuova console saranno effettivamente mantenute.