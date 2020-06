Tales of Arise si riconferma il più atteso dai lettori di Famitsu

Nuova settimana, nuovo primato per Tales of Arise. L’action-RPG di Bandai Namco occupa nuovamente la classifica dei titoli più attesi dai lettori della rivista Famitsu, con oltre 600 voti. La seconda posizione è sempre occupata dal sequel non ancora annunciato di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mentre il podio è chiuso da Ghost of Tsushima.

Come la scorsa settimana, anche nella nuova classifica stilata grazie ai voti dei lettori possiamo assistere alla risalita di The last of Us Part II (qui la nostra recensione), che guadagna posizioni e si ritrova al settimo posto, dietro a Cyberpunk 2077 e Bayonetta 3. Di seguito la consueta top 10 settimanale (ma con i voti raccolti due settimane prima):