Resident Evil: la serie supera i 100 milioni di copie vendute, ma non in Giappone

Ci sono molti, troppi franchise che passano nell’universo del gaming in maniera troppo veloce per lasciare il segno, o che magari lo lasciano, ma non è così duraturo come dovrebbe essere. Ecco, questo non è decisamente il caso di Resident Evil: la serie horror più prolifica di sempre, creata da Capcom, ha infatti da poco superato un gradino importantissimo, legato ad un particolare decisamente sorprendente.

Il franchise ha di fatto superato le 100 milioni di copie vendute, una cifra che consolida il primato di una delle saghe più longeve e giocate nella storia del videogioco, con un piccolo dettaglio: più dell’80% delle vendite proviene al di fuori del Giappone, terra natia dell’azienda produttrice di tutti i titoli della serie.

Inoltre, con la reveal di Resident Evil 8, avvenuta proprio durante l’evento di ieri sera, sarebbe lecito aspettarsi che questi dati siano destinati ad una forte crescita, ma ovviamente staremo a vedere.