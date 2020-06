Spider-Man Miles Morales sarebbe un’espansione e non un sequel

La serata evento di ieri organizzata da Sony ci ha regalato, oltre che l’attesissima presentazione della Playstation 5, anche numerose reveal di titoli più o meno attesi. Fra questi, il tanto decantato sequel di Spider-Man, ovvero Spider-Man Miles Morales ( e non “2” come si poteva ipotizzare), che però aveva fatto storcere il naso a più di qualche utente per via dell’eccessiva somiglianza col primo titolo. Ebbene, pare che quegli utenti possano tirare un sospiro di sollievo.

Come riportato da VGC, Simon Rutter, responsabile commerciale europeo di Sony, ha chiarito con il Telegraph che il trailer del gioco che è stato mostrato la scorsa notte e che presentava il personaggio di Miles Morales, non è in realtà un sequel, ma che può piuttosto essere considerato un’espansione del primo titolo, e che anzi potrebbe non essere l’unica.

Alla fine dell’articolo comunque, potete trovare il sopracitato trailer, ricordandovi che Spider-Man Miles Morales è previsto in uscita per le festività di fine 2020: