Playstation 5: arrivano anche le congratulazioni di Xbox

Ieri, dopo quelli che sembravano secoli di attesa, abbiamo dato il nostro primo sguardo alla Playstation 5 di Sony. L’evento si è svolto senza intoppi, ed ha proposto una sequela di nuovi e “vecchi” titoli che hanno sicuramente meravigliato l’audience di addetti ai lavori e non solo. E, quando alla fine della serata ha fatto la sua comparsa la novità più attesa, le reazioni sono arrivate da ogni parte del mondo, ma da una in particolare.

Aaron Greenberg di Microsoft ha usufruito del suo account Twitter ufficiale per congratularsi con la Sony per la forte performance, ed ha scelto di farlo in una maniera un po’ particolare: se da un lato il post sembra una sonora e sincera pacca sulla spalla, dall’altro Greenberg si lascia andare ad una sonora quanto scherzosa provocazione quando cita alcuni dei titoli più caldi presentati ieri sera, come Resident Evil Village, Grand Theft Auto 5, Hitman 3, ecc., che a suo dire “staranno benissimo su Xbox Series X, la console più potente del mondo” “.

Sicuramente, al di là dell’intenzionalità o meno della provocazione, ci sentiamo di prendere per buona una parte del tweet: tutti i titoli citati, e non solo, faranno sicuramente un figurone su entrambe le console.

Congrats to our friends at Sony on their show today. Xbox fans should know titles like GTA V, Resident Evil Village, Hitman 3, NBA 2K21, Pragmata, etc are going to look and play great on #XboxSeriesX the world's most powerful console. #PowerYourDreams #XGonGiveItToYa 💚🙅🏼‍♂️🔥

