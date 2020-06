Artemis Fowl è disponibile in esclusiva su Disney +

Artemis Fowl, il nuovo live action della Disney, è disponibile da oggi in streaming in esclusiva su Disney+. Avrete modo di vivere questa esperienza unica direttamente a casa vostra. Artemis Fowl si ispira al primo libro dell’epica serie best seller firmata da Eoin Colfer, edita in Italia da Mondadori, e vi trasporterà in nuovi magici mondi mondi attraverso una una fantastica avventura epica, con paesaggi magnifici e spettacolari effetti visivi.

“Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl si trova coinvolto in una battaglia che richiederà tanta forza e furbizia contro una potente razza segreta di fate, possibili responsabili della scomparsa di suo padre.

Basato sull’amato libro di Eoin Colfer, il film Disney Artemis Fowl è un’avventura fantastica e avvincente che segue il viaggio del geniale dodicenne Artemis Fowl, discendente di una lunga stirpe di menti criminali, alla disperata ricerca del padre rapito. Per pagare il riscatto, Artemis dovrà infiltrarsi in un’antica civiltà sotterranea, il mondo incredibilmente avanzato delle fate, e portare al rapitore l’Aculos, il più potente e ambito oggetto magico delle fate. Per trovare questo oggetto nascosto, l’astuto Artemis escogita un piano insidioso che lo coinvolgerà in una pericolosa sfida di astuzia contro le potentissime fate.”

La sceneggiatura è firmata da Conor McPherson e Hamish McColl e il film è diretto da Kenneth Branagh, noto anche per le sue interpretazioni del Professor Allock in Harry Potter e la Camera dei Segreti e di Hercule Poirot nella sua recente trasposizione di Assassinio sul Nilo di Agatha Christie. Il cast è composto da Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel e Adrian Scarborough, con Colin Farrell e Judi Dench, mentre i produttori sono Kenneth Branagh e Judy Hofflund, mentre Angus More Gordon e Matthew Jenkins sono i produttori esecutivi.