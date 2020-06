Demon’s Souls: ecco alcuni screenshot del remake

Ieri, tra gli annunci più apprezzati dell’evento PlayStation 5, c’è stato sicuramente Demon’s Souls, con il suo remake targato Bluepoint Games e Japan Studio che arriverà in esclusiva proprio su PS5. Il gioco è stato presentato con uno spettacolare trailer cinematografico.

Sono stati poi rilasciati anche alcuni screenshot, che potete vedere in fondo alla notizia. Lasciandovi alla immagini vi ricordiamo che il titolo originale venne rilasciato per PlayStation 3 nel 2009, dando il via a un sottogenere che da lì a poco si sarebbe diffusa a macchia d’olio con il nome di soulslike.