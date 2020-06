Debutta Luci della Finanza, TXT ADV di Marco Vallarino

Luci della Finanza è un nuovo titolo tutto italiano che farà felici i fedelissimi di un genere nobile basato sul puro testo e risalente ai tempi antichi, quando ancora la grafica non c’era, ovvero le TEXT ADVENTURES.

LUCI DELLA FINANZA: L’AUTORE MARCO VALLARINO

La nuova avventura testuale italiana è stata ideata da un veterano del settore, che non ha certo bisogno di presentazioni, ovvero Marco Vallarino, game designer, giornalista e scrittore, autore, tra le altre cose, del volume Il Muro nel 2011. Ma gli appassionati di videogiochi lo ricorderanno principalmente per le sue avventure testuali, tra cui spiccano la trilogia vampiresca Darkiss, Ayon, Enigma, Zigamus, avventura a tema horror ambientata all’interno del Museo Del Videogioco di Roma VIGAMUS, e Stregatto.

L’ALTA FINANZA PROTAGONISTA DEL GIOCO

Luci della Finanza è una divertente parodia del film Blues Brothers, titolo cult della cinematografia mondiale, con il compianto John Belushi, che propone una caccia al tesoro ambientata nel mondo del trading. Il giocatore dovrà trovare sette titoli azionari da comprare per realizzare un progetto d’investimento in grado di salvare un piccolo orfanotrofio dalla bancarotta. Luci della Finanza cita, a suo modo, anche un’altra precedente opera ambientata nel mondo della finanza, la celebre Corruption sviluppata da Magnetic Scrolls nel 1989. Ben trenta anni dopo si torna a giocare a colpi di parser nel mondo dell’alta finanza!

LA CACCIA AL TESORO NELLE TXT ADV

La componente della caccia al tesoro è grande classico delle Avventure Testuali, per gli amici dette anche TXT ADV, che vanta precedenti illustri, tra i quali i classici Zork, Acheton, Adventureland. Restando strettamente legati all’Italia, vanno citate infine Università sotterranea, titolo del 1989 di Andrea Angiolino , dove era necessario ad esempio raccogliere venti diverse firme per far rimandare una sessione d’esame, e Non sarà un’avventura gioco realizzato da Roberto Barabino dieci anni dopo esatti, nel 1999, dove il giocatore doveva raccogliere delle biglie su una spiaggia per convincere un bambino a farlo invitare alla festa della sorella maggiore. Di solito si collezionano tesori veri e propri, ma esistono quindi varie eccezioni, come appunto Luci della finanza.

LA CITAZIONE ALL’ATTUALE CRISI SANITARIA

L’opera si fa notare anche per il fatto di contenere un breve cenno all’attuale situazione sanitaria mondiale, citando il nefasto Covid-19: il tutto si svolge infatti nell’auspicato ritorno alla normalità e, tra le cose da fare, bisognerà trovare una azienda farmaceutica che è riuscita a ingaggiare uno scienziato che ha trovato la cura per il Covid-19, salvando quindi l’intera umanità. Potete trovare l’avventura, disponibile sul sito dello stesso autore, al seguente LINK.