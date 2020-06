Kena Bridge Of Spirits: ecco il trailer d’annuncio

Ieri, durante l’evento che ha mostrato i titoli di PlayStation 5 (e la console stessa), è stato annunciato anche un action adventure dalle tinte fiabesche, Kena Bridge of Spirits, titolo in sviluppo da parte di Ember Lab, team che ha iniziato come studio d’animazione e che arriva con il primo lavoro videoludico. Il gioco sarà esclusiva temporanea PlayStation 5, per poi arrivare anche su PC.

Come fa sapere il sito ufficiale del gioco, la protagonista Kena è una giovane Spirito Guida, che si reca in un villaggio abbandonato alla ricerca di un sacro santuario, per scoprire i segreti di una comunità dimenticata all’interno di una foresta dove sono intrappolati gli spiriti erranti. Kena troverà supporto nei Rot, spiriti della foresta che saranno utili nel suo viaggio, gli faranno scoprire nuove abilità e trasformare l’ambiente.

Vi lasciamo qui sotto al trailer di Kena Bridge of Spirits.