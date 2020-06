Greyhound: il dramma storico di Tom Hanks a luglio su Apple Tv+

Apple ha annunciato che Greyhound, dramma navale ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, di Tom Hanks, uscirà su Apple TV + a luglio. Diretto da Aaron Schneider e interpretato da Hanks, che ha anche scritto la sceneggiatura, Greyhound segue un comandante della Marina degli Stati Uniti durante la Battaglia dell’Atlantico, avvenuta nel 1942, subito dopo che gli Stati Uniti entrarono ufficialmente nella Seconda Guerra Mondiale.

TheWrap riferisce che Greyhound sarà distribuito da Apple TV + il 10 luglio. Il film originariamente, sarebbe dovuto essere rilasciato da Sony Pictures a maggio prima che la Sony rimuovesse il film dal calendario. Sebbene il titolo fosse originariamente programmato da Sony per una rilascio al cinema, Greyhound lo farà ora saltando del tutto le sale cinematografiche a causa della pandemia di coronavirus, e sarà invece trasmesso direttamente su Apple TV +. Lo stesso Tom Hanks ha dovuto firmare il trasferimento di Greyhound da parte di Sony e Apple TV +, e Apple TV + ha pagato a Sony 70 milioni di dollari per acquisire i diritti di streaming per 15 anni.

Questa notizia arriva dopo che molti film hanno subito ritardi dovuti alla pandemia, come Black Widow, mentre alcuni film come Artemis Fowl e The Lovebirds sono passati direttamente a piattaforme di streaming senza essere proiettati al cinema. Questa sembra essere una tendenza che molti altri studi seguiranno nei prossimi mesi per mitigare le perdite e rendere ancora disponibili nuovi film per i fan.

Greyhound è basato sul romanzo del 1955 di C.S. Forester, The Good Shepherd, e vedrà nel cast Stephen Graham, Rob Morgan ed Elizabeth Shue. Il film verrò trasmetterà in streaming il 10 luglio su Apple TV +.