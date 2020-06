Astro’s Playroom sarà gratis con PlayStation 5

Ieri, durante l’evento reveal della PlayStation 5, è stato annunciato il ritorno dei robottini di Playroom anche nella prossima console Sony, con Astro’s Playroom. Come era successo con il suo predecessore su PS4, anche questo titolo sarà gratuito e già pre-caricato all’interno di PlayStation 5 al alncio.

Come fa sapere il filmato, in Astro’s Playroom, Astro e la sua crew guideranno il giocatore in una sorta di introduzione a PS5, attraverso un platform diviso in quattro mondi, ognuno basato sui componenti della console. Ogni area sfrutterà le nuove funzionalità del controller DualSense.