Godfall: mostrato il gameplay trailer

Il primo titolo ad essere stato annunciato ufficialmente per PlayStation 5 era stato Godfall, ai The Game Awards 2019. Ieri, durante il reveal della prossima console Sony, è tornato a mostrarsi, con un gameplay trailer che potete vedere in fondo alla notizia.

Come spiegato nella descrizione del video: “Godfall è ambientato nel mondo di Aperion, un mondo sul precipizio della rovina. Sei l’ultimo dei cavalieri valoriani, guerrieri divini in grado di equipaggiare i Valorplates, leggendari set di armature che trasformano i cacciatori in inarrestabili campioni del combattimento corpo a corpo. Distruggi i nemici mentre attraversi ciascuno dei regni elementali e sfida un dio pazzo che ti attende, Macro”

Godfall sarà disponibile su PlayStation 5 e Epic Games Store durante le vacanze di Natale del 2020.