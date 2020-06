Paper Mario The Origami King: arrivano nuovi dettagli

Vi avevamo dato un mese fa la notizia dell’arrivo di Paper Mario The Origami King, nuovo titolo della Nintendo, che uscirà il 17 luglio per Nintendo Switch. Attraverso un nuovo trailer, la nota casa di produzione giapponese mostra nuovi dettagli del gioco.

“L’avventura è arricchita da un gruppo di personaggi fuori dal comune, che aggiunge un’ulteriore dimensione al divertimento. Ci sono un Bob-omba che ha perso la memoria, un Toad professore di storia antica e Kamek, che ha sempre un asso nella manica. Inoltre, lungo la strada Mario potrà contare sull’aiuto di amici come Olivia, la mite sorella di Re Olly, e persino di Bowser. Alcuni di questi improbabili alleati gli daranno manforte anche in battaglia, quando necessario!

Paper Mario The Origami King include un nuovo sistema di combattimento che richiede ai giocatori di pensare in modo strategico e di agire rapidamente. Dopo aver allineato i nemici, infatti, sarà necessario eseguire gli attacchi con il giusto tempismo per massimizzare i danni. Oltre a decidere quando calpestare o colpire con il martello i nemici, i giocatori dovranno anche scegliere il momento più adatto per usare gli strumenti in grado di guarirli o di attaccare.

Alle battaglie assiste un pubblico di Toad entusiasti, pronti ad aiutare Mario quando le cose non vanno per il verso giusto. Questa volta, il nostro baffuto eroe dovrà vedersela con i minacciosi membri della Brigata Cancelleria, che hanno la forma di pastelli colorati, nastro adesivo ed elastici. Nonostante il loro aspetto innocente, si riveleranno avversari agguerritissimi!

Quando non è impegnato a combattere, Mario può andare alla ricerca di punti sospetti da esaminare più da vicino, lanciare coriandoli per riparare il paesaggio, scoprire una moltitudine di Toad mimetizzati con l’ambiente, cimentarsi con minigiochi per vincere ricompense da usare nelle sue avventure e divertirsi a dare la caccia a un gran numero di segreti e tesori.”