HBO Max non avrà da luglio moltissimi titoli DC

HBO Max è stato lanciato alla fine di maggio, con moltissimi film DC che i fan avrebbero voluto vedere sul nuovo servizio di streaming di WarnerMedia, mancante al momento del lancio. A partire dal 1 luglio, alcuni tra i film DC più importanti non saranno disponibili per la visione sulla piattaforma HBO.

ComicBook.com ha confermato che Justice League, Batman v. Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman, Suicide Squad, Batman, Batman Returns, Batman Forever, Batman & Robin, Catwoman, Jonah Hex e The Losers saranno tutti estratti dalla rotazione dal 1 luglio. Un portavoce di HBO Max ha dichiarato:

“Abbiamo una collezione di film DC che ruoterà sulla piattaforma. Abbiamo un nuovo lotto in arrivo a luglio e poi un altro lotto in arrivo ad agosto”.

Non è chiaro esattamente quali film DC arriveranno a luglio e ad agosto, né è chiaro quando quei titoli DC che saranno tolti a breve potranno tornare sulla piattaforma. Come sottolineato dal sito, gli unici film DC attualmente disponibili nello streaming del canale HBO che rimarranno in rotazione fino a luglio sono Aquaman, Shazam!, Joker, Green Lantern e Supergirl. Saranno sufficienti così pochi titoli DC per saziare fan e abbonati fino a quando HBO Max pubblicherà la Snyder Cut di Justice League il prossimo anno?