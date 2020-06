Godfall: nuovi dettagli su armi e storia

Ieri, come potete vedere in questo nostro articolo, è stato mostrato nuovamente Godfall con un gameplay trailer durante l’evento reveal di Playstation 5, uno dei primi titoli mostrati nel 2019. Oggi arrivano ulteriori informazioni per il titolo targato Counterplay Games.

In primis, qualcosa della storia è stato finalmente detto. Giocheremo nei panni di uno degli ultimi Cavalieri Valorian utilizzando i Valorplates per fermare quella che sembra una catastrofe per l’ambientazione di gioco. Ci addentreremo in diversi regni che, ricordiamo, si fondano su 4 elementi naturali ed uno etereo, ovvero Terra, Vento, Acqua, Fuoco e Spirito per poi combattere Macros, il Dio Folle. Sicuramente non è tutto ciò che v’è da dire sulla storia, ma fino ad ora sono i dettagli emersi a poter formare già un discreto input per l’immaginario dei giocatori.

Altri dettagli sono stati rilasciati, stavolta parliamo però delle armi. Sappiamo già che si salirà di livello e si sbloccheranno di conseguenza nuove skill ma, oltre a tutto ciò, avremo diverse classi di armi, per l’esattezza 5 tipologie. I Valorplates vengono guadagnati nel corso del gioco. Katie Lee, CEO di Counterplay Games ha fatto sapere che nuove informazioni verranno rilasciate nei giorni a seguire, rimanete quindi con noi! Ricordiamo che Godfall vedrà la luce nel periodo natalizio per Playstation 5 e PC ma con esclusiva Epic Games Store al lancio sull’ultima piattaforma.