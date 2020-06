Il regista di Spider-Man Un Nuovo Universo 2 reagisce a Spider-Man Miles Morales

Sony e Marvel hanno annunciato l’imminente rilascio di Spider-Man: Miles Morales al recente evento di debutto su Playstation 5. Miles Morales è un’espansione della serie di Insomniac Games che è iniziata con Marvel’s Spider-Man nel 2018, questa volta concentrandosi sul personaggio di Miles Morales, che è stato introdotto nel primo gioco. Naturalmente, i fan della Marvel sono entusiasti di vedere Miles Morales nei panni dell’eroe mascherato, e così anche alcuni dei creatori che hanno reso Miles Morales un’icona, sia sulla pagina che sullo schermo! Una di queste persone è il co-regista di Spider-Man Un Nuovo Universo 2, Peter Ramsey, che ha pubblicato su twitter la sua reazione alla vista del trailer di Spider-Man Miles Morales su PS5. Una risposta semplice ma efficace, con una .gif, che praticamente dice tutto.

Come detto, Spider-Man Un Nuovo Universo è stata una pietra miliare chiave nell’introduzione di Miles Morales a un pubblico molto più vasto. Il film d’animazione ha reso Miles il fulcro di un multiverso completamente nuovo, estendendo contemporaneamente la leggenda di Spider-Man a demografie completamente nuove di fan e bambini di minoranza, che potrebbero non essere mai stati in grado di vedere se stessi nel personaggio.

Spider-Man Miles Morales uscirà per Playstation 5 durante le festività natalizie di quest’anno, mentre Spider-Man Un Nuovo Universo 2 è appena entrato in produzione, ma si spera possa vedere la luce entro il 2022.