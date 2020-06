XIII Classic disponibile ora su Steam e GOG

Avrete sicuramente sentito parlare del remake di questo classico del 2003. Ebbene sì, la versione “Classic“, per l’appunto, è appena approdata su Steam e GOG. Un’ottima notizia per chi non avesse messo le mani su questo ottimo FPS targato Ubisoft.

Microids ha rilasciato la versione del titolo sopracitato sia su Steam, al prezzo di €5,99 e su GOG al prezzo di €1,99. Qui sotto vi lasciamo alla descrizione del prodotto presa direttamente dalla pagina Steam ed al trailer di lancio:

Il presidente degli Stati Uniti d’America è stato assassinato e tu sei il primo sospettato dell’intero pianeta. L’FBI, la CIA ed una gang di killer spietati ti danno la caccia. Colpito da un’amnesia, causa per la quale non ricordi nulla, nemmeno la tua identità. Sei da solo e non puoi fidarti di nessuno. Tutto ciò che hai è la chiave di una cassaforte, un tatuaggio misterioso ed una pistola. Ripulisci il tuo nome, risolvi il mistero e cattura il vero assassino prima che colpisca ancora.