The Last of Us Part II è il gioco con migliori recensioni del 2020

Di tutti i giochi pubblicati finora nel 2020, The Last of Us Part II si trova attualmente al primo posto di Metacritic come il gioco con le migliori recensione del 2020. L’aggregatore di recensioni ha condiviso le notizie proprio oggi, poco dopo che gli articoli critici hanno iniziato a colpire il tanto atteso titolo di Naughty Dog, nelle prime ore del mattino, con una recensione dopo l’altra per dare al gioco punteggi alti, spesso perfetti. The Last of Us Part II è attualmente a 96 su Metacritic, il che significa che non è solo il più popolare quest’anno, ma anche uno dei giochi per PlayStation 4 più recensiti di tutti i tempi.

Il riscontro di Metacritic sulle recensioni del gioco è stato condiviso poco dopo che l’embargo per le revisioni è stato revocato e ce n’erano abbastanza davvero tantissime. Il gioco si è quindi guadagnato il titolo di Must-Play, ovvero è uno di quei giochi che non si potrà fare a meno di giocare.

Guardando la ripartizione delle recensioni, il gioco attualmente ha 96 recensioni positive con solo tre ad un punteggio medio. Molti dei punteggi che i siti hanno dato dato sono stati tradotti in 100 perfetti per aiutare a far salire quel punteggio complessivo. Per tutti quelli che si fossero persi la nostra recensione, andate subito a leggere quello che Domenico ha da dire al riguardo. Vi lasciamo un piccolo assaggio che vi farà venire ancora più voglia di leggerci!

“Che cos’è l’odio? L’odio è qualcosa che logora le persone. L’odio costringe gli individui a cambiare la propria indole, trasformandoli e portandoli a diventare ciò che non vorrebbero mai essere. L’odio ti manipola l’anima, la distrugge… l’odio ti svuota. Oggi più che mai, considerata la delicata situazione in cui versano gli Stati Uniti, paese d’origine del team dietro The Last of Us Part II, affrontare un simile tema è un atto di coraggio, ma anche un deliberato schiaffo morale a schemi mentali e pregiudizi che hanno superato lo scoglio dell’anacronismo trasformandosi in oltraggiosa ignoranza.”