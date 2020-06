Hitman 3 porterà con sè i luoghi di Hitman 2

Ieri, durante l’evento di presentazione della console Sony, Playstation 5, è stato mostrato per la prima volta Hitman 3 targato IO Interactive. Bene, oggi arrivano nuove informazioni direttamente dal Playstation Blog, informazioni che riguardano un aspetto decisamente interessante del terzo capitolo della serie.

Da quanto si può leggere, sembra che all’interno dell’opera, sarà possibile rivisitare location già giocate nei precedenti capitoli. Più precisamente, sia le location che i progressi fatti nel secondo capitolo, verranno trasposti nel successivo. Queste le parole di Travis Barbour, senior community manager di IO Interactive:

Siamo orgogliosi di poter dare l’intera trilogia, del tutto giocabile, in Hitman 3 e dare il posto per eccellenza per giocare qualunque gioco della triolgia.