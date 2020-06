Deliver Us The Moon per Switch è stato cancellato

Purtroppo i giocatori Nintendo Switch non potranno metter le mani su Deliver Us The Moon, di cui potete leggere la nostra recensione, titolo della KeokeN Interactive con publisher Wired Productions, il quale ha annunciato la cancellazione della versione per la console di casa Nintendo.

A questo link c’è l’annuncio ufficiale della cancellazione ma ve lo riproponiamo qui, tradotto. In sintesi comunque, la cancellazione è dovuta purtroppo ad una serie di problemi avuti durante il periodo COVID – 19.

Salve Astronauti. Sono passate solo sei settimane dal lancio su Playstation 4 e Xbox One e siamo stati raggiunti da tantissimo amore, passione e feedback positivi da tutti i fan di ogni dove per il nostro titolo.

Avevamo pianificato una versione per Nintendo Switch nella nostra schedule. Purtroppo però, oggi vi annunciamo che non rilasceremo più tale versione di Deliver Us The Moon.

Abbiamo un dovere nei confronti dei nostri giocatori e dei nostri team e, dopo un’attenta considerazione, abbiamo interrotto lo sviluppo.

La decisione è stata presa in base ad un numero di fattori, contando inoltre la situazione di stress nell’intera industria videoludica per via della pandemia COVID – 19 che ha reso ancora un pò più difficili i vari compiti assegnati.

Siamo consci della disapprovazione che ciò potrebbe causare e se doveste aver preordinato la versione per Nintendo Switch, potrete mettervi in contatto con il vostro rivenditore per cancellare l’ordine.

Grazie per la vostra pazienza e il vostro supporto; altre missioni stanno prendendo forma e vi terremo aggiornati condividendo notizie su dove questi razzi ci porteranno la prossima volta.