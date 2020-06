Marvel’s Avengers: una stanza piena di Easter Eggs

Diciamocelo chiaramente: fra pandemia mondiali, lockdown, cambiamenti climatici e rivolte varie, qualche supereroe nella vita reale ci farebbe davvero comodo ogni tanto. Questo non è chiaramente possibile, e allora il minimo che possiamo fare è cercare di evadere anche solo per una mezz’ora, magari affidandoci proprio agli eroi che ben conosciamo: sarà il caso di Marvel’s Avengers, attesissimo titolo che, dopo qualche peripezia, vedremo molto probabilmente a Settembre su Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Nel frattempo, Marvel ha deciso di portarci nelle case di alcuni dei suoi fan più affezionati, per mostrarci che un pezzetto di quell’universo può tranquillamente soggiornare nel nostro.

Kamala Khan is an avid Avengers fangirl, who has adorned her walls with anything and everything that celebrates her idols – especially Captain Marvel! Showcase your Avengers fandom with these video conference backgrounds of Kamala's in-game room. #Reassemble pic.twitter.com/qHFicKXTui

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) June 12, 2020