The Last Of Us Part II: pre load disponibile da ora

Adesso ci siamo davvero: in poco più di una settimana, The Last Of Us Part II sarà finalmente disponibile e alla portata di tutti, ponendo fine a quella che, insieme forse a Cyberpunk 2077, è stata l’attesa più estenuante del 2020. Si tratterà di un titolo dalla portata decisamente massiva (di cui a proposito, potete leggere la nostra recensione qui), ma tranquilli: avete ancora una settimana per prepararvi al meglio.

Ad ogni modo, il pre load del gioco è già disponibile, per cui per chi ha deciso di acquistare digitalmente il titolo, è il momento di farsi avanti. Tutto quello di cui avete bisogno sono 100 GB liberi sulla vostra Playstation.

Vi ricordiamo infine, ancora una volta, che The Last Of Us Part II uscirà il 19 Giugno, in esclusiva su Playstation 4.