A Total War Saga Troy: nuovo trailer

A Total War Saga Troy, il nuovo capitolo della saga di strategy game prodotta da Creative Assembly, aveva recentemente fatto parlare di sé per il suo lancio sull’Epic Games Store. In una recente intervista rilasciata da Milcho Vasilev, senior game design del titolo, abbiamo potuto imparare un po’ di più sul gioco e, ovviamente, sulle grandi battaglie che caratterizzano ogni titolo della saga.

Ispirato ovviamente da l’Iliade di Omero, il titolo vede le forze della Grecia micenea e di Troia combattersi l’un l’altra. Le unità mitologiche possono anche essere utilizzate attraverso A Total War Saga Troy saranno gestite in modo leggermente diverso: il Minotauro, ad esempio, è più un grande soldato con una testa di toro che colpisce la paura nei nemici: una svolta piuttosto intrigante sui miti tradizionali.

Inclusi anche nuovi tipi di terreno, che dovrebbero portare a nuove strategie durante le battaglie. A Total War Saga Troy uscirà il 13 Agosto per PC. Sarà in esclusiva per un anno su Epic Games Store. Sarà possibile anche ritirare il gioco gratuitamente entro le prime 24 ore dal suo lancio. Qui in basso invece, potete dare un’occhiata al nuovo trailer: