PlayStation 5: quanto dureranno le esclusive a tempo limitato?

Due giorni fa abbiamo scoperto una manciata delle esclusive che Sony ha in programma per PlayStation 5, la sua attesissima console next-gen. Nonostante l’entusiasmo per i titoli presentati sia ancora vivo nelle menti degli appassionati, dobbiamo porci una domanda fondamentale: quanto dureranno queste esclusive? Sappiamo infatti che alcuni dei giochi, come Deathloop e Godfall, sono previsti anche per altre piattaforme (come PC). In un nuovo articolo pubblicato sul PlayStation Blog, il colosso dell’intrattenimento ha svelato la risposta a questo quesito.

Secondo quanto dichiarato da Sony, le esclusive di PlayStation 5 rimarranno tali per un periodo che varia da “un minimo di qualche mese a un massimo di due anni”. Non è stato specificato in quale range si trovano le opere presentate all’evento, purtroppo. In totale, ci sono ben 13 titoli che rientrano nella categoria delle esclusive a tempo limitato. Ricordiamo inoltre che il velo di mistero sul design della console è stato sollevato proprio durante la diretta, e potete osservare il look di PS5 nel dettaglio in questo articolo.