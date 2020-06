Guerrilla Collective: ecco i giochi mostrati oggi

Sta andando in scena il primo giorno del Guerrilla Collective, evento online che mostra trailer, annunci e gamplay di tanti team di sviluppo. Si inizia con la world premiere di Sistem Shock, per poi passare al gioco di carte Cardaclysm. Poi è il turno dello shooter Ura Gun, che arriverà in early access il terzo quadrimestre 2020 su Steam e poi nel 2021 su console. La prima trance termina con un’altra world premier, di Almighty Kill Your Gods di Versus Evil (per console e PC)

La seconda parte inizia con Roki, di Polygon Treehous in arrivo su Steam il 23 luglio 2020. Dopodichè viene mostrata una lunga fase gameplay di Genesis Noir in arrivo su Steam e Xbox One ad autunno 2020 (Feral Cat den). Poi è il turno della world premiere del dungeon card game Doors of Insanity (che arriverà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch), mostrato poi A Juggler’s Tale, per pc e console (2021). Poi è il turno di Lake gioco in cui consegnare pacchi di Gamius e White Thorn Games. Poi ancira, Urban Trial Tricky in arrivo a breve su Switch. E’ il momento di un esclusica Guerrilla Collective, in cui viene mostrato una lunga fase gameplay di Boyfriend Dungeon. Poi Night Call, in uscita il 24 giugno su Xbox One e Nintendo Switch, e Colt Canyon di Headup Games il 16 giugno Steam, Xbox One e Switch.

La terza parte inizia con Slay The Spire su iOS, poi Out Buddies e scourge bringer. Dopo la parentesi Baldur’s Gate III, tocca a Disco Elisyium su Epic Store Games, e poi West of Dead il 18 giugno su Steam e Xbox One, Valheim, e Dusk ( su Switch ad halloween 2020).

Dopodichè c’è una parentesi sui giochi pubblicati da 11-bit Studios (Children of Morta, This War of Mine, Moonlighter). Si passa a Liberated, in arrivo su PC a luglio 2020, a Gestalt Steam & Cinder, Swim Sanity e la World Premiere di No Place for Bravery (su PC e Switch nel 2021), per chiudere questa parte con Haven & Metal Helssinger, nel 2021 su Windows, PS4, Xbox One e console next gen.

Fase successiva con altre World Premiere, a partire da Gonner, in uscita nel 2020 e Just Die Alredy. Successivamente si passa alla parentesi di Paradox Insider da parte di Paradox Interactive.