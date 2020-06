13 Sentinels Aegis Rim: annunciata la data d’uscita in occidente

Nelle ultime ore Atlus USA ha annunciato una data di uscita in occidente per il gioco sviluppato da Vanillaware, ovvero 13 Sentinels Aegis Rim. Disponibile in Giappone da novembre 2019, l’adventure/strategico arriverà qui da noi, su PlayStation 4, l’8 settembre 2020. Al momento del lancio includerà solo i doppiaggi giapponesi insieme ai sottotitoli in inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco.

Il doppiato inglese arriverà dopo il lancio tramite patch gratuita, siccome la registrazione delle voci degli attori è stata rallentata per i problemi legati al cornavirus. Il gioco costerà 59,99 dollari (probabili quindi i 59,99 euro) e con il preordine dell’edizione fisica si riceverà anche un artbook. Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato qualche ora fa, che introduce i protagonisti del titolo.