Baldur’s Gate III: accesso anticipato ad agosto

Durante il Guerrila Collective è stata annunciata una notizia molto attesa riguardante Baldur’s Gate III. Il titolo di Larian Studios arriverà in accesso anticipato, su PC tramite Steam e su Google Stadia ad agosto 2020. Per festeggiare l’annuncio, è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Insieme a questo annuncio arriva anche il community update numero 3 con Sven Vinckle che fa sapere la situazione attuale del gioco (con lo sviluppo che procede alla grande), aggiungendo che il 18 giugno sarà mostrata una livestream per mostrare il gameplay.