Humankind mostrato al PC Gaming Show

Humankind si è nuovamente mostrato con un trailer al PC Gaming Show. Il titolo ha come publisher SEGA ed era stato visto per la prima volta ai The Game Awards 2019.

Ciò che c’è di nuovo, stavolta, sarebbe l’annuncio della data di lancio che punta ad un approssimativo 2021. Potete trovare qui sotto il trailer. Rimanete con noi per saperne di più!