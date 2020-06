PC Gaming Show: annunciato Evil Genius 2 World Domination per il 2020

Durante la serata del PC Gaming Show, è stata finalmente annunciata la data del seguito di Evil Genius: Evil Genius 2 World Domination, previsto in uscita per questo 2020. Anche se non è stata specificata una data, sappiamo che il secondo capitolo di uno dei simulator più folli del panorama PC sarà nei nostri personal perlomeno entro la fine dell’anno, il che non è male.

Durante la nostra avventura per consolidare il nostro impero del male, dovremo passare per vari step che ci porteranno mano mano sulla cima del mondo, che potremo invadere e dominare comodamente dalle profondità del nostro quartier generale: addestrare i nostri soldati, creare degli speciali agenti per svolgere le missioni più delicate, e naturalmente conquistare tutto quello che non ci appartiene.

Noi intanto vi lasciamo col trailer che vi porterà direttamente all’interno del gioco, con un attento focus sul gameplay: