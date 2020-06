Everspace 2 annunciato al PC Gaming Show 2020

Uno dei titoli più attesi di questa serata è stato infine annunciato: Everspace 2. Un’alpha test è stato previsto per il 15 Giugno, per cui tutti i fan sono invitati a contare i minuti dell’atttesa. Il titolo inoltre sarà disponibile, oltre che per PC, anche per Playstation 4 e Xbox One.

Dopo una campagna Kickstarter che ha raccolto più di 200 milioni di dollari, l’attesa di vedere in azione il seguito del primo Everspace era alle stelle. Ora, i fan da tutto il mondo possono per ora godere di un nuovo trailer, che vi lasciamo alla fine dell’articolo: