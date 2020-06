PC Gaming Show 2020: ecco il recap dell’intero evento

Da poco, si è concluso il PC Gaming Show 2020, inizialmente previsto la scorsa settimana, è stato rimandato a causa degli avvenimenti che stanno affliggendo l’america dalla morte di George Floyd. All’evento sono state mostrate diverse produzioni piuttosto interessanti e non solo. Andiamo a vedere nel dettaglio quante e quali:

Il primo titolo che ha aperto l’evento digitale è stato Valheim, un titolo multiplayer che presenterà un sistema procedurale, il quale offrirà diverse ambientazioni, armi e tanto altro.

Torchlight III si è mostrato nuovamente al PC Gaming Show 2020, dove il trailer si focalizza esclusivamente sull’Early Access della produzione. Difatti, proprio ora, su Steam è disponibile in Accesso Anticipato.

Elite Dangerous è stato uno dei protagonisti indiscussi del PC Gaming Show 2020, dove gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo ed entusiasmante trailer dedicato interamente ad Elite Dangerous Odyssey, espansione del suddetto titolo, grazie alla quale promette una maggiore libertà concessa al giocatore mai vista prima all’interno della produzione.

Dopo alcuni indizi nei giorni precedenti, al PC Gaming Show 2020 è stato annunciato Persona 4 Golden su PC. La produzione è attualmente disponibile su Steam dove non solo è stato mostrato un trailer, ma anche un gameplay legato all’opera in questione.

Per continuare, al PC Gaming Show 2020 è stato mostrato In Sound Mind, gioco horror di cui potete ammirare alcuni aspetti nel trailer pubblicato. L’opera arriverà su Steam nel 2021 ed anche per PlayStation 5 e Xbox Series X.

Se siete amanti degli RTS, ebbene, al PC Gaming Show 2020 hanno mostrato Humankind, titolo pubblicato da SEGA e sviluppato da Amplitude. L’opera dovrebbe debuttare sul mercato nel 2021, ma aspettiamo dei dettagli ufficiale per determinare l’uscita.

Icarus, nuovo gioco multiplayer survival free to play, promette diverse novità interessanti al giocatore. Purtroppo, non abbiamo una data d’uscita ufficiale. Infine, a sviluppare il progetto è Rocket Werz.

Continuano gli annunci e non solo al PC Gaming Show 2020, dove è stato mostrato un nuovo trailer dedicato interamente a Evil Genius 2 World Domination, secondo capitolo della saga apprezzata da numerosi giocatori. Per quanto concerne l’uscita, sappiamo solamente che il prodotto arriverà durante il corso del 2020 su PC.

Godfall, uno dei titoli che saranno disponibili su PlayStation 5, è tornato a mostrarsi con un nuovo gameplay trailer, grazie al quale possiamo vedere più nel dettaglio il combat system della produzione. Sviluppato da Counterplay Games e pubblicato da Gearbox Software, Godfall arriverà su PC e PlayStation 5 a fine 2020.

Se siete appassionati di aerei, Project Wingman potrebbe fare al caso vostro. i giocatori potranno salire in dei jet di combattimento per dimostrare la loro superiorità aerea. L’uscita del titolo è prevista quest’estate, ma aspettiamo notizie ufficiali in merito.

Everspace 2, sequel dell’omonimo titolo, è stato mostrato al PC Gaming Show 2020, dove abbiamo potuto vedere in azione l’opera nel gameplay trailer pubblicato sul canale ufficiale dell’evento. Una fase di testing è prevista il 15 giugno su PC, mentre l’opera arriverà su PC, Xbox One e PlayStation 4, ma non sappiamo quando.

Un altro gioco del genere d’appartenenza degli RTS è Total War Saga Troy. La produzione è stata protagonista di due trailer, grazie ai quali permettono di ammirare le peculiarità dell’opera. Total War Saga Troy sarà disponibile il 17 agosto sull’Epic Games Store, dove il titolo per 24 ore sara gratis sul launcher proprietario di Epic Games.

L’espansione di Remnant From the Ashes è stata recentemente protagonista del PC Gaming Show 2020. Intitolata Subject 2923, quest’ultima approderà su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Com’era già stato promesso precedentemente, Mafia Definitive Edition è stato mostrato con un nuovo story trailer dedicato al remake, nel quale possiamo dare uno sguardo più approfondito alla trama del prodotto in questione. Vi ricordiamo che Mafia 2 e Mafia 3 Definitive Edition sono già disponibili sul mercato, mentre il remake arriverà sul mercato dal 28 agosto.

Unexplored 2 The Wayfarer’s Legacy, roguelite action-gdr, ha fatto vedere di che cosa è capace grazie al trailer mostrato al PC Gaming Show 2020. L’opera arriverà durante il 2021 in esclusiva sull’Epic Games Store

Già disponibile sul mercato per PC, Xbox One e PlayStation 4 come prodotto free-to-play, titolo che vede delle similitudini per alcune meccaniche con Monster Hunter, Dauntless ha visto l’espansione di quest’ultimo in azione al PC Gaming Show 2020, grazie al quale sono state mostrate le novità più interessanti e succulente del contenuto aggiuntivo in questione.

Dungeon Crawler sviluppato dal team di sviluppo Ronimo Games, Blightbound debutterà sul mercato nel corso dell’anno corrente in Early Access su Steam.

In sviluppo Dontnod Entertainment, Twin Mirror si mostra in occasione del PC Gaming Show 2020, facendo vedere un trailer che si focalizza principalmente sul comparto narrativo della storia. L’opera arriverà sul mercato nel corso del 2020 su PC (Epic Games Store), Xbox One e PlayStation 4.

In occasione del PC Gaming Show, Amazon Game Studios ha mostrato al pubblico New World, nuova IP dallo stampo prettamente da MMORPG. New World debutterà nella giornata del 25 agosto 2020 su PC.

Per concludere in bellezza, il titolo che ha tirato giù il sipario del PC Gaming Show 2020 è stato Outlast Trials, terzo capitolo della saga horror sviluppata da Red Barrels. Ambientato nel periodo della Guerra Fredda, il giocatore dovrà fare attenzione alle minacce presenti nella produzione. Inoltre, proprio per l’occasione, all’evento è stato mostrato un trailer dedicato all’opera.