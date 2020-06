Mafia Definitive Edition: nuovo trailer pubblicato durante il PC Gaming Show

Durante lo svolgimento del PC Gaming Show 2020, è stato mostrato un nuovo trailer per la definitive edition di Mafia. Il titolo si mostra in una veste molto più fresca dell’originale, almeno ad una prima occhiata, con molte delle meccaniche di gioco completamente rivisitate in modo che risultassero più fluide.

Questa notizia rappresenta decisamente un punto a favore per la serie, che con le altre due remaster dei rispetivi seguiti non aveva esattamente centrato l’obiettivo, suscitando il malcontento di gran parte della community.

Noi, per ora vi lasciamo col nuovo trailer proprio qui alla fine dell’articolo: