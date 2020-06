Outlast Trials: primo trailer per il titolo di Red Barrel Games

Il PC Gaming Show 2020 finisce col botto: l’ultimo titolo ad essere mostrato è infatti Outlast Trials, un inquietante survival horror in uscita prevista per il 2021. Il titolo, già menzionato alla fine dello scorso anno, ha ora una data di uscita, anche se non proprio vicinissima.

Il trailer mostrato ricorda le atmosfere di Hostel, con una squadra di oscuri chirurgi pronti ad impiantare qualcosa nel cranio del malcapitato protagonista. Sappiamo già che la vicenda sarà si svolgerà durante la Guerra Fredda, ma purtroppo al momento tutto ciò che abbiamo per certo è il nuovo video, che vi lasciamo alla fine dell’articolo: