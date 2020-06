New World: la beta di luglio sarà aperta a chi effettua il pre-ordine

New World, l’MMORPG in lavorazione presso Amazon Game Studios, è tornato a mostrarsi al PC Gaming Show di ieri sera. In occasione della presentazione del nuovo trailer, è stato annunciato che il titolo entrerà in fase di closed beta a partire dal 23 luglio di quest’anno, e i giocatori interessati possono guadagnarsi un biglietto d’ingresso se effettuano il pre-ordine del gioco. Se l’offerta vi fa gola, potete trovare tutti i dettagli e anche completare l’acquisto tramite lo store di Amazon, a questo indirizzo.

In New World, i giocatori assumono il ruolo di conquistatori che devono creare una colonia in terra straniera, affrontare orde di demoni e mostri per assicurarsi il controllo e anche prendere parte a grandi battaglie. Queste ultime includeranno fino a 100 partecipanti con il compito di espugnare una fortezza nemica. Saranno anche include delle modalità PvE e dei contenuti extra per chi raggiunge il livello massimo nel gioco. Chi effettua il pre-ordine e ottiene l’ingresso alla closed beta guadagnerà dei cosmetici da mettere in mostra, tra cui un set di abiti, l’emote Fist Bump e un’onorificenza speciale.