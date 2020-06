Disco Elysium è disponibile ora su Epic Games Store

Disco Elysium, l’avventura RPG investigativa di ZA/UM vincitrice di ben quattro premi ai The Game Awards, è stato aggiunto al catalogo di Epic Games Store nelle ultime ore. Il titolo era già disponibile su Steam e di recente sono stati anche annunciati dei porting in sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Mentre però sappiamo che la versione per la console versatile arriverà presto, nulla è stato menzionato né specificato riguardo alle altre due, e rimaniamo quindi nell’ombra per quanto riguarda stato dei lavori o l’eventuale data di uscita.

Per chi non fosse a conoscenza di Disco Elysium, è un titolo RPG in cui interpretiamo un detective smemorato. La critica ha applaudito l’opera per il suo immenso ammontare di scelte narrative, la storia sorprendente e soprattutto il suo fascino. Ricordiamo che a inizio anno ZA/UM ha introdotto la modalità hardcore nel gioco, creando un ulteriore livello di sfida per mettere alla prova anche gli investigatori più abili.