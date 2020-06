Alaloth Champions of The Four Kingdoms: nuove informazioni dal gameplay trailer

Creato con l’aiuto del veterano degli RPG, Chris Avallone, Alaloth Champions of The Four Kingdoms offre azione veloce mista ad una narrativa profonda, portando le dinamiche degli ARPG ad un nuovo livello con un gameplay fondato sull’abilità, ispirato sia dalla old school che da titoli moderni.

Il nuovo trailer mostrato al PC Gaming Show 2020, espande ciò che in precedenza era stato detto nel Gameplay Commentary Video. Qui possiamo vedere più nel dettaglio i personaggi, l’armamento e lo sviluppo delle abilità. Date pure un’occhiata al video per capirne di più o andate a questo link per più informazioni sullo sviluppo. L’opera di Gamera Interactive è atteso su Steam ed Xbox One nel 2020.

Alaloth Champions of The Four Kingdoms è un fantasy RPG ambientato nell’era più oscura del Medioevo. E’ una storia che narra di grandi guerrieri, guerre e combattimenti epici. I giocatori prenderanno il controllo di eroi (o malvagi) per portare a termine missioni ed arrivare al trionfo. Dopo la fine del gioco, si apriranno nuove possibilità con nuove modalità di gioco, più esplorazione e personalizzazione del proprio eroe. Alaloth porta gli ARPG ad un nuovo livello con gameplay skill-based in un mondo oscuro e pieno di magia e sangue!

Il titolo arriva grazie al publisher polacco All in! Games, fondato nel 2018. Il publisher in questione, pur essendo di fondazione recente, ha già pubblicato titoli come Ghostrunner, Tools UP!, Paradise Lost, Daymare 1998 ed altri ancora. Ha voluto intraprendere questa strada con Alaloth ed i ragazzi che lo sviluppano di Gamera Interactive. Lo studio di sviluppo è stato fondato nel 2016 da dei veterani dell’industria. Essi sono professionisti con esperienza nel publishing e nello sviluppo.