Sackboy A Big Adventure Anteprima: cambiamo d’imbottitura al pupazzo

C’era una volta Little Big Planet. Sembrerebbe l’inizio di una di quelle fiabe che dopo vicende travagliate arrivano ad un finale lieto. In realtà si tratta di una serie che, dopo alterne vicende, non ha ancora raggiunto la fine, ma sta per scrivere una nuova pagina della sua storia con il capitolo Sackboy A Big Adventure. Non crediamo sia un caso che, dopo numerosi Little Big Planet, di cui il terzo non certo esaltante, pare che Sumo Digital abbia deciso di affrancare il simpatico pupazzo Sackboy dal marchio finora utilizzato e dargli maggiore risalto usando il suo nome nel titolo del gioco. E Sony pare credere fortemente in questo progetto, mostrandolo con un breve trailer durante l’evento streaming di PlayStation 5 Reveal.

Sackboy A Big Adventure: un next-gen anche per i più piccoli

Sony ha dimostrato, con il trailer di questo gioco e con altri, di voler dare alla sua nuova PlayStation 5 non solo grandi produzioni mature che possano sfruttare al massimo la potenza di calcolo della futura console, ma anche videogiochi che possano essere adatti ad un pubblico più giovane, forse ancor di più che in passato.

Nel video si vede Sackboy che si muove più liberamente nello schermo. Rispetto alla classica declinazione platform a 2,5 dimensioni a cui siamo stato abituati, il pupazzo animato pare avere una maggiore libertà di spostamento nelle aree di gioco. Ci sono ancora dei paletti lungo il tracciato che creano binari, ma questa volta la sensazione è che la telecamera possa dare l’illusione di avere a disposizione tutto lo scenario da esplorare piuttosto che solo un singolo corridoio. Si sono visti passaggi in cui si sfrutta la terza dimensione per sfuggire agli attacchi.

L’azione di gioco sembra più frenetica, il che potrebbe celare qualche rimando o ispirazione a platform famosi, come Super Mario Odyssey del quale si è percepita più di una possibile citazione. Lo stacco con il passato si percepisce non solo per le possibilità di movimento più ampie, ma anche con il poter affrontare i livelli fino a quattro giocatori insieme. Quanto cambierà e quanto sarà più caotica l’azione con la terza dimensione e alcuni alleati – o contendenti – tra le piattaforme? Per ora non possiamo che fantasticare su quest’ora aspetto.

Colori e alta definizione

Di sicuro tecnicamente si nota come PlayStation 5 sia sfruttata per migliorare l’estetica generale del gioco e soprattutto rendere più fluide le animazioni. Risulta tangibile sono le trame di stoffa su Sackboy, molto più definite e ricche di particolari. Il tripudio di colori di Sackboy A Big Adventure mostra un netto miglioramento con quello che si è visto fino al terzo capitolo. Si nota lo stacco con il passato anche negli effetti di luce che non si può negare abbiano acquisito una fattura potenziata. Purtroppo si sono viste anche delle texture non proprio di ultima generazione, soprattutto sulle parti metalliche.

C’è da fare una menzione alla colonna sonora indie rock con la quale il gioco si è presentato nel trailer di PlayStation 5 Reveal. Se fosse davvero questo lo stile sonoro con il quale il gioco si presenta sarebbe una bella freccia in più nella faretra di Sackboy. Purtroppo non si è potuto percepire invece molto degli effetti sonori. Non è chiaro se siano stati involontariamente sovrastati dalla musica o se non siano effettivamente così indimenticabili.

Ci sarà ancora l’editor?

Il timore più grande venuto fuori da questo primo trailer di presentazione per il nuovo titolo di Sumo Digital è il bilanciamento dell’offerta tra multiplayer e single player, ma soprattutto tra storia principale e fase di creazioni dei mondo. Sembra che questa volta sia stata scelto un approccio meno votato all’editor dei livelli di cui non è stata fatta chiara menzione. Di certo la terza dimensione non facilita il compito di creare un ecosistema in cui dare vita ai propri mondi platform e non è scorretto pensare che il nome diverso sia sintomatico di questa deviazione dal percorso finora intrapreso. Il sospetto è che l’editor possa essere stato messo da parte questa volta.

Altro aspetto che si è solo intravisto sono le abilità speciali di Sackboy. Sembrano spariti gli assistenti del passato. Al loro posto si sono visti gadget per fluttuare, aggrapparsi alle sporgenze e rotolare su e giù dalle asperità della mappa. Il complesso di queste caratteristiche e in generale il gameplay apparentemente dinamico potrebbe essere il punto forte di questa nuova esperienza. L’impressione iniziale data da questo nuovo capitolo della serie di Little Big Planet è che il passato non si dimentica, ma che sia necessario per la serie staccare dalla sua vena creativa e concentrarsi molto di più sulla creazione di un universo tutto da vivere.

Sackboy A Big Adventure sembra essere molto più di un more of the same della serie Little Big Planet. La scelta di Sony di mettere in prima linea un titolo con un pubblico così trasversale è un indizio sul desiderio di dare più alternative all’offerta di PlayStation 5, in special modo per i più piccoli. Paiono esserci novità considerevoli sia sotto il profilo visivo che sul gameplay. Il miglioramento è tangibile soprattutto nella luce e gestione delle palette cromatiche. Il grande punto di domanda sta nel non aver visto alcuni richiamo all’editor di livelli il che potrebbe far presupporre che l’avventura sarà il cardine dell’esperienza questa volta. Non credo che si possa gridare al miracolo, ma i presupposti per avere un platform nuovo, meno originale forse, ma più familiare si sono tutti. C’è da attendere speranzosi il suo arrivo su PlayStation 5.