Dustborn: nuovo titolo Next Gen annunciato durante il Future Game Show

Durante il Future Game Show di ieri sera, che ha proposto una notevole quantità di nuovi titoli più o meno esaltanti, ha fatto la sua comparsa anche Dustborn, sviluppato da Red Thread Games, balzato in cima agli onori delle cronache qualche anno fa per il suo Dreamfall Chapters.

La vicende di Dustborn si svolgono nel 2030, dopo un evento che nel gioco viene chiamato “The Broadcast”. I giocatori vestiranno i panni di Pax, una ex detenuta dotata di superpoteri, la cui missione è quella di consegnare dei pacchi in giro per il Paese, cercando di evitare i Puritani con l’aiuto della sua squadra di reietti, anch’essi dotati di superpoteri.

Essendo un gioco d’avventura, i giocatori potranno anche interagire con la propria crew ed utilizzarne i membri per cavarsela di situazione in situazione, in quello che essenzialmente è un lungo viaggio on the road. L’azione si basa sull’usare le giuste parole con nemici e alleati, per volgere di volta in volta la situazione a proprio vantaggio.

Dustborn vedrà la luce solamente nel 2021. Nel frattempo, vi lasciamo con due trailer direttamente dalla serata di ieri: