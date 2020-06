Vampire The Masquerade Bloodlines 2: annunciata la Limited Collector’s Edition

Nella giornata del 13 Giugno, Paradox Interactive e Koch Media hanno annunciato una Collector’s Edition limitata per l’action RPG Vampire The Masquerade Bloodlines 2. L’edizione è ora disponibile al pre-order sul Paradox Store al prezzo di €169,99.

Limitata a 3000 pezzi, la Collector’s Edition contiene un vinile 7″ con alcune delle musiche più iconiche che i giocatori potranno riconoscere mentre vagano per le strade notturne di Seattle. Inoltre troveranno una figurina di 28 cm raffigurante Elif, uno dei personaggi principali della storia, una mappa del mondo di gioco ed un bellissimo Steelbook, imperdibile per i veri fan.

Per permettere ai fan di scavare ulteriormente a fondo nel mondo dietro Bloodlines 2, la Collector’s Edition conterrà la la quinta edizione del libro delle regole di Vampire The Masquerade come bonus digitale. Qui sotto potete vedere un riassunto di ciò che la Collector’s Edition contiene al suo interno:

Gioco base

Mappa dettagliata di Seattle

Vinile 7″ con soundtrack del gioco

Figurina di 28 cm raffigurante Elif

Steelbook

Libro principale (digitale) della quinta edizione di Bloodlines

DLC First Blood Unsanctioned Season of the Wold



La Collector’s Edition sarà disponibile con e senza il gioco principale e contenuti dei DLC, così da permettere ai fan che hanno pre-ordinato qualunque edizione digitale di poter comprare i collezionabili fisici senza dover comprare il titolo per la seconda volta. Tale edizione, senza gioco nè DLC, è acquistabile al prezzo di €109,99. Paradox Interactive ha inoltre rivelato che Damsel, il Brujah favorito dei fan dall’originale Bloodlines, tornerà in Bloodlines 2. L’attrice che dà la voce a Damesel, Courtenay Taylor, sta riprendendo il suo ruolo da personaggio iconico. Per saperne di più su Vampire The Masquerade Bloodlines 2, potete andare a questo link.