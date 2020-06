Weird West: confermata l’uscita nel 2021

Weird West, controverso titolo di WolfEye Studios, è stato presentato in un accattivante filmato durante la serata del PC Gaming Show di ieri, dopo che il titolo era stato precedentemente annunciato verso la fine dello scorso anno. Il video consiste in un’intervista a Raphael Colantonio, co fondatore della casa di produzione, che ci introduce alle meccaniche del gameplay.

Non solo, Colantonio ci dà la possibilità di scendere un po’ più nel dettaglio riguardo certi aspetti del titolo. Ci saranno un totale di 5 diversi personaggi con cui giocare, ognuno con delle proprie caratteristiche; inclusa anche la possibilità di reclutare adepti all’interno della trama, anche se questi ultimi possono essere soggetti a morte.

Potranno comunque essere riportati in vita ma, se mancano gli strumenti necessari per farlo, potremo ritrovarceli davanti come non morti. Attualmente, Weird West è ancora in sviluppo, e sarà disponibile per PC solamente nel 2021; ma dovremmo averne a disposizione una prima demo già nei prossimi mesi. Per ora, noi vi lasciamo col vide sopracitato qui alla fine dell’articolo: