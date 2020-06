Serial Cleaners: nuovo stealth annunciato al Future Game Show

Draw Distance ha annunciato Serial Cleaners, una storia stealth crime per giocatore singolo, che è di fatto il seguito di Serial Cleaner (stavolta al singolare), rilasciato a Luglio 2017; per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam), mentre non abbiamo ancora notizie per quello che riguarda le console di nuova generazione. Il titolo vedrà comunque la luce nel 2021; qui di seguito una piccola overview direttamente dalla sua pagina su Steam:

“Non è così che me lo ricordo.” New York City, capodanno 1999. Un’improbabile squadra di quattro addetti alle pulizie si riunisce per un drink e ricordare le loro carriere all’inizio del millennio. Mentre i dettagli delle loro storie smettono di coincidere, la brutta verità dietro la loro collaborazione inizia a rivelarsi. Ciò che inizia come una celebrazione di un decennio di storia condivisa si trasforma lentamente in una contesa tesa e pericolosa. Incontrali in un momento molto strano della loro vita. Un omaggio al cinema degli anni ’90 – dai classici di Tarantino ai thriller sul crimine di culto ai favoriti d’azione e altro ancora – Serial Cleaners remixa quei luoghi familiari, personaggi e scene nel suo giro unico in un decennio pieno di ottimismo dai colori vivaci … e il sudiciume sottostante tutto. La nostra ricca colonna sonora è composta da molti generi che hanno definito la fine del 20 ° secolo, dall’hip hop della East Coast al metal industriale e al rave. Non importa se il suono dei “tuoi” anni novanta è stato definito dai club, dai festival o dalla radio: ti copriamo. Muoviti senza suono. Ripulisci tutto senza emozione. Sparisci senza lasciare traccia. Quattro personaggi, quattro prospettive, quattro stili di gioco. Intelligenti di strada, forza bruta, abilità tecnologiche all’avanguardia o buoni trucchi antiquati del mestiere: ognuno ti permetterà di affrontare un simile ostacolo in modo molto diverso. Scegli il tuo percorso attraverso la storia non lineare selezionando la parte della narrazione che vuoi ascoltare dopo, quindi avvicina ogni missione con la massima attenzione o sfacciataggine che desideri. Utilizza la furtività, l’esplorazione e la velocità in quanto la situazione, e la tua esperienza preferita, lo giustifica. Sbarazzati dei corpi e di altre prove dannose per cancellare l’ardesia del decennio prima che arrivi il nuovo millennio!

Noi, per ora vi lasciamo col trailer alla fine dell’articolo: